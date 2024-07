La festa di Jovanotti Torna a cantare dopo l’incidente | Qui sono a casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non ha tradito le aspettative dei tanti fan accorsi e ha regalato alla sua Cortona un’altra serata magica. Ad appena un anno dalla sua apparizione allo stadio per un duetto con Tananai ecco nuovamentesul palco questa volta per omaggiare il progetto "Cautha Summer Fest".le 21 in punto quando Lorenzo si presenta sul palco scaldando subito la folla con "L’ombelico del mondo". "Grazie ai ragazzi di Cautha per questa bella serata, è una figata suonare, alzare gli occhi e vedere la mia Cortona, chissà se ho spento la luce di, fammi vedere!", scherza con il pubblico. Mentre accorda la chitarra leopardata, presenta le sue spalle della serata, tra cui l’inseparabile Saturnino. "Stasera solo canzone estive!": e inanella "L’estate addosso", "Estate" e "I love you baby".