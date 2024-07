La Basilica del Sacro Cuore non è stato l’unico edificio illuminato durante un’interruzione di corrente a Parigi 

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il 28 luglio èpubblicato su TikTok un video con una foto delladeldi Parigi, illuminata di notte. La foto è commentata dall’autore del post, che dice: «la notte passata (27 luglio) Parigi è rimasta al buio e SOLO ladelè rimasta illuminata». Questo, sempre secondo l’autore del post, sarebbe una prova del fatto che «alle Olimpiadi tanti simboli satanici non possono fermare la luce». I presunti “simboli satanici” a cui l’autore del post fa riferimento sono quelli della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, dalla rappresentazione di una festa pagana di drag queen scambiata per una derisione dell’Ultima Cena, alla scultura di bronzo di un toro e un cervo installata già dal 1937 e confusa con una rappresentazione del vitello d’oro, emblema dell’idolatria per il mondo cristiano.