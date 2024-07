Italia impotente e in balia dei giudici | ambizioni gambizzate adesso serve una presa di posizione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ieri Aziz Abbes Mouhiidine, ma anche Arianna Errigo e Odette Giuffrida. Oggi, in una maniera ancora peggiore, è toccato a Filippo Macchi nella finale del fioretto individuale: queste Olimpiadi di Parigi 2024 stanno ingiustamente diventando un tormento per la spedizionena, che probabilmente non vede l’ora di proiettarsi su sport dove gli unici avversari saranno un cronometro, una misura o, al limite, il vento. Ma se a decidere è una mente umana, allora mettiamoci il cuore in pace. Breve riassunto dello scempio a cui abbiamo assistito oggi. Sul 14-14 nella finale contro l’hongkonghese Cheung, ivanno a rivedere al video non una, ma ben due stoccate dubbie. Dal replay, soprattutto sulla seconda, si vede chiaramente come sia Macchi a partire per primo. Da regolamento, lo schermidore che prende per primo l’iniziativa e mette a segno la stoccata, ottiene il punto.