Il Fulham batte il record di trasferimenti per Emile Smith Rowe dell’Arsenal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Breaking: Ilha raggiunto un accordo con l’Arsenal per l’acquisto di, poiché il centrocampista sembra destinato a lasciare i Gunners dopo aver trascorso l’intera carriera nel nord di Londra. L’Arsenal riceverà un importo iniziale di £27 milioni per il 24enne, più componenti aggiuntivi che potrebbero portare il totale a £34 milioni, riporta Sky Sports. Questo sarà un trasferimentoper il club per il, il che dimostra quanto Marco Silva voglia l’inglese nella sua squadra per la stagione 2024/25. L’allenatore portoghese ha una squadra entusiasmante al Craven Cottage e l’arrivo dipotrebbe portare il club londinese a un livello superiore, se dovesse raggiungere il suo potenziale con la sua nuova squadra.