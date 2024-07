Gli anni vissuti in macchina il primo marito e l’Oscar a 26 anni | festeggia 50 anni

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un viaggio straordinario dagli umili inizi alla celebrità di Hollywood Hilary Swank, l’acclamata attrice che compirà 50il 30 luglio, ha avuto una carriera straordinaria, costellata da successi significativi. È una delle attrici più giovani ad aver mai vinto due Oscar, dimostrando il suo immenso talento e la sua versatilità. Primi trionfi IlOscar di Swank arrivò nel 2000 per la sua interpretazione di un giovane transgender in “Boys Don’t Cry”. La sua interpretazione fu potente e trasformativa, guadagnandosi il plauso della critica e consolidando il suo posto a Hollywood. Ruoli iconici Cinquedopo, vinse il suo secondo Oscar per il ruolo di Maggie Fitzgerald in “Million Dollar Baby” di Clint Eastwood. Questa interpretazione mise in luce la sua dedizione e abilità, consolidando ulteriormente il suo status di peso massimo di Hollywood.