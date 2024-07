Gigafactory dell’idrogeno a Milano un progetto da 5 Megawatt per un’energia sostenibile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’11 giugno 2024, una cerimonia di posa del primo mattone ha dato il via ai lavori per quella che diventerà la più grande “” per la produzione di idrogeno in Italia. Questa sorgerà alle porte di, nell’area ex Rapisarda di Cernusco sul Naviglio, un’industria dei tubi dismessa da decenni. La prima fabbrica di elettrolizzatori in Italia offrirà lavoro a 200 persone e creerà un indotto per circa 2.000 lavoratori, secondo i proponenti dell’opera, l’azienda De Nora e Snam, società di infrastrutture energetiche con sede a San Donato Milanese. Le due aziende hanno costituito la società De Nora Italy Hydrogen Technologies nel maggio 2022, con l’obiettivo di realizzare questo grande impianto. Abbiamo intervistato l’architetto milanese Memo Colucci, che ha firmato il, di raccontarci qualche dettaglio sullapiù grande d’Italia.