Dopo il sabotaggio delle reti ferroviarie colpite pure le linee telefoniche Non c’è pace per le Olimpiadi di Macron

(Di lunedì 29 luglio 2024)ildella rete dell’alta velocità francese avvenuto poche ore prima della cerimonia di apertura, un altro attacco, questa volta allein fibra ottica, sconvolge la Francia di Emmanuel. Il blitz ha riguardato dueprincipali compagniedel Paese, ossia la SFR e la Free, e ha interessato sei distretti, ma, diversamente da quanto accaduto sabato, ha risparmiato la capitale Parigi. Stando a quanto rivelano le autorità francesi, l’ultimo attacco – per il quale ancora non è arrivata una rivendicazione – ha mirato a infrastrutture sensibili per le telecomunicazioni nel sud del Paese, tra la regione di Marsiglia, Perpignan, Montpellier, nell’est vicino alla frontiera con il Lussemburgo, e nell’area a ovest di Parigi nei pressi di Versailles.