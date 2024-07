Dalla pista alla strada Con il genio italiano a guidare la transizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)fine della fiera, aveva ragione Enzo Ferrari. Cosa diceva il Grande Vecchio? Che le corse sono uno strumento prezioso per chi fabbrica automobili di serie, vetture per la gente comune. Prendete la F1 targata 2024. Con le Rosse di Maranello, si sfidano inle monoposto Mercedes, Aston Martin, Alpine. Tutti marchi che stanno sul mercato (detto tra parentesi, persino la Red Bull si è messa a produrre supercar per clienti ricchissimi mentre la McLaren ha da decenni una sua divisione per l’allestimento di bolidi di lusso). Non solo. Nel 2026 debutterà nei Gran Premi il brand Audi, la ’sorella’ elegante di Volkswagen, il colosso teutonico su quattro ruote. Audi significa tante cose. Ora, una in più: sceglie la F1 come palcoscenico ideale per promozione, ricerca e sviluppo.