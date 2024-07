Controlli anti-alcol dei carabinieri | 7 denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ancoradeinelle notti del weekend. Ancora patenti ritirate e denunce. La scorsa notte, i militari del Nucleo Radiomobile hanno allestito una serie di posti di blocco in alcune delle arterie cittadine più battute. A valle degli accertamenti con l’test, gli investigatori dell’Arma hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza sette automobilisti di età compresa tra 26 e 56 anni perché al volante con tassoemico tra 0,81 e 1,48 grammi di etanolo per litro di sangue, quindi con valori di gran lunga superiori (fino al triplo) rispetto all’asticella massima fissata dalla legge a 0,50; ai trasgressori è stata anche ritirata la patente, con periodi di sospensione che vanno da sei mesi a un anno.