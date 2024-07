Con l' ultimo festival Pietrasanta in Concerto esplorati i confini musicali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si è conclusa da poco “La Stravaganza”, XVIII edizione delIn”, iniziativa fondata e diretta dal celebre violinista Michael Guttman che, come da tradizione, si svolge nella suggestiva cornice del Chiostro di Sant’Agostino in Piazza del Duomo. Il complesso monumentale costituito dalla Chiesa di Sant’Agostino e dall’attiguo ex-convento, con il caratteristico Chiostro, è un polo di enorme interesse storico-artistico che risale a partire dal XIV secolo e che vede i contributi di artisti illustri come Leonardo Riccomanni, Donato Benti, Zacchìa il Vecchio, Bonuccio Pardini e Astolfo Petrazzi. A quest’sono attribuiti gli affreschi del Chiostro, che andrebbero in parte restaurati, rappresentanti gli episodi della vita del Santo a decoro del peristilio di colonne in marmo, dove si svolgono i concerti.