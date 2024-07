Colpo della San Marco Volpi torna in palestra per il settore giovanile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) BelPallavolo Sanche è riuscita a riportare inGianluca(nella foto), tecnico di comprovata esperienza, chiamato a sovrintendere il. "La Pallavolo Sanè una società speciale – ha esternato il nuovo arrivato - con un organigramma dirigenziale di prim’ordine, un mix invidiabile di esperienza e capacità organizzative che non trova riscontro nelle mie precedenti esperienze. Il trio Bergamo, Bottici, Tedeschi offre valide garanzie da questo punto di vista. Dopo anni di assenza sono stato convinto a rimettermi in gioco e sono molto soddisfattomia scelta. Ho trovato gruppi di giovani con molta voglia di fare e buoni presupposti per svolgere un ottimo lavoro.