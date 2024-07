Chi affronterà Jasmine Paolini agli ottavi delle Olimpiadi? E c’è ancora Krejcikova all’orizzonte…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prosegue l’avventura dinel torneo olimpico di tennis. La toscana (n.5 del mondo) ha sconfitto in maniera autorevole polacca Magda Linette (n.41 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-1. Una partita di grande spessore della nostra portacolori, che ha dato seguito all’ottimo periodo di forma degli ultimi due mesi. Ricordiamo cheè reduce dalla doppia Finale Slam raggiunta tra Parigi e Londra, mettendo in mostra un tennis convincente su due superficie molto diverse tra loro. Di ritorno sul red carpet francese per la rassegna a Cinque Cerchi, la pupilla di Renzo Furlandi finale è pronta per un’altra sfida. Contrariamente alle attese, sarà la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (n.67 del ranking) la prossima rivale di, visto il successo contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.22 WTA) con lo score di 6-4 6-4.