Camion fuori strada in tangenziale a Reggio Emilia | traffico bloccato in direzione Parma

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Un autoarticolato è finitonel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 18,30. L’incidente fortunatamente senza feriti (il conducente è rimasto illeso), avvenuto in viale Martiri di Piazza Tien An Men – sulladi, in, poco prima dell’uscita 5, alle porte della zona Annonaria – che all’ora di punta hailanche verso l’ingresso in auto. La motrice del grossoè finitadalla carreggiata, mentre il rimorchio è rimasto sulla sedele provocando numerosi disagi alla circolazione. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stato un guasto meccanico a portare il tir a sbandare. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco del comando di via della Canalina per un’opera di prevenzione dato che dalla motrice è uscito del fumo e il mezzo ha perso olio sull’asfalto.