Besta il dietrofront Il caso arriva in Europa Interrogazione di FdI ai vertici dell’Unione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non solo l’esposto alla Corte dei Conti per presunto danno erariale: Fratelli d’Italia, dopo il clamorosodel sindaco Matteo Lepore sulla costruzione della nuova scuola al parco Don Bosco, espande la sua controffensiva anche al di fuori dei confini nazionali. L’rlamentare bolognese dei meloniani Stefano Cavedagna, infatti, presenterà unasulalla Commissione europea per sapere se "sia possibile fermare un progetto già finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti", se sia "necessario restituirne la somma finanziata e, se sì, quando e se con penali" e infine, quale sia il valore degli interessi sul mutuo già pagati dal Comune e quale è il valore di quelli che "dovrà pagare nell’arco dei vent’anni di finanziamento".