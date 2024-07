Bastava una telefonata Polveriera senza precedenti Patuanelli zittisce Grillo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) «Ci siamo organizzati con un modus operandi da movimento e una struttura da partito, quindi non possiamo dipendere da una sola persona chiunque essa sia». Non arretra di un passo, intervistato da Il fatto quotidiano, il capogruppo in Senato del Movimento 5 stelle Stefano, riferendosi all'invito di Beppe, fondatore del Movimento, a ritornare al passato. «Secondo me siamo di fronte semplicemente a una lettura non giusta di Beppe di un'assemblea che più che costituente sarà deliberante come da statuto. Magari sarebbe bastato un colpo di telefono per parlarne», aggiunge l'ex ministro. A, «nella sua risposta, Conte ha spiegato il percorso, che mi sembra l'unico lecito per un'associazione che anche un partito, con uno statuto che determina le attività degli iscritti.