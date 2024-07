Auto elettrica novità clamorose in arrivo | ecco cosa succede

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il Governo italiano ha trovato un accordo per cui un colosso straniero è pronto a sbarcare in Italia per la produzione di nuove macchine Il gran giorno sta per arrivare. Il Governo italiano sta per siglare un accordo molto importante con la Cina che riguarda sei punti, tra questi ce ne è uno a cui tante aziende e tanti imprenditori guardano con molto interesse perché potrebbe dare un impulso importante a livello industriale. Il Governo italiano ha trovato un accordo per far produrreelettriche cinesi in Italia (Ansa Foto) Cityrumors.itIl Premier Meloni ha trovato un’intesa e ha siglato un accordo con il premier cinese Li Quiang su una situazione che comprende la sicurezza alimentare, altro punto molto importante, ma soprattutto sulla possibilità di incrementare la realizzazione dielettriche in Italia.