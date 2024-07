Astro Bot il DualSense Limited Edition del gioco annunciato da Sony

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 29 luglio 2024)Interactive Entertainment haildiBot, nuovoplatform in arrivo in esclusiva su PS5 nel corso della giornata del 6 Settembre 2024. Come leggiamo su PlayStation Blog, per celebrare il lancio del titolo in programma tra poco più di un mese e contenente più di 50 pianeti, nuovi potenziamenti, tantissimi nemici, segreti e personaggi intrisi di Playstation, Team Asobi ha deciso di presentare un nuovo controller wireless. Il design del controller richiama le caratteristiche tonalità azzurre dinelle impugnature e nei tasti, e le fantascientifiche linee intagliate, oltre ai tipici occhioni allegri sul touch pad.