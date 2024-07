Arnautovic orienta il mercato L’Inter ha pronto un discorso! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) La posizione di Markonelle gerarchie delcambia, rischiando di influire sul suo futuro. La dirigenza nerazzurra si prepara a dialogare, nel tentativo di sbloccare il. GERARCHIE – Simone Inzaghi osserva la sua rosa e stila le gerarchie, reparto per reparto. Guardando all’attacco ci sono pochi dubbi: dopo il tandem degli indiscussi titolarissimi Lautaro Martinez-Marcus Thuram, c’è Mehdi Taremi. I cinque gol collezionati in sole tre amichevoli incoronano l’iraniano a terza punta del, facendo scalare Markoa quarta. Lasciando da parte, per un attimo, le gerarchie, la posizione dell’austriaco si complica guardando alle caratteristiche degli attaccanti in rosa. Quelle dell’ex Bologna, infatti, risultano molto simili a quelle della new entry Taremi.