Appello a Sangiuliano | È il festival dei ragazzi | Giffoni non può morire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Salerno) Si è conclusa ieri sera la 54ª edizione diExperience. Per chi non la conoscesse, è la più grande manifestazione al mondo di cinema per. Nacque in un piccolo paesino del Salernitano,Valle Piana, nel 1971, grazie all’entusiasmo e alla passione di un ragazzo di neanche vent’anni, Claudio Gubitosi. Adesso, quel ragazzo ha 73 anni. Ma ilè sempre una creatura sua. Sua, e dei. Che a migliaia affollano le strade del paesino, e soprattutto le proiezioni e gli incontri con i registi, con gli attori, le attrici, i campioni dello sport. Cinquemila, che venivano – quest’anno – da 33 paesi diversi. Mescolando le loro storie, le loro culture, i loro sogni.