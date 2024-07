Temptation Island 11 Martina De Ioannon avvistata con Carlo Marini in discoteca | il video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 luglio 2024) Quest’ultima edizione diha portato forse ancor più delle precedenti a molti addii e ad altrettante frequentazioni fra gli (ex) fidanzati/e i single. Arrivati all’Is Morus Relais per mettere in gioco i propri sentimenti, ben presto diversi protagonisti si sono resi conto che in gioco c’era anche la loro attrazione verso altri “lidi”. E fu così che Lino Guanciale dopo il due di picche di Alessia Pascarella è emigrato verso la sua tentatrice Maika Randazzo. Vittoria Baciarello una volta essersi detta addio con Alex Petri ha iniziato a frequentare il single Simone D’Agnello (il quale è anche apparso insieme a lei nelufficiale con le parole della ex coppia un mese dopo l’avventura nel programma). Di recente è statainsieme al suo tentatore anche un’altra protagonista di, ovvero Gaia Vimercati.