Siccità invasi siciliani a secco | la speranza arriva dai nuovi pozzi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 28 luglio 2024)con la capienza ai minimi storici. Secondo le stime l’acqua, razionata, basterà fino all’inizio dell’autunno. Le scorte infatti sono per al di sotto della soglia del 20 per cento. E adesso si corre per cercare di tamponare l’emergenza. Una delle misure introdotte è questa: scavareper l’approvvigionamento idrico. Ma non tutti i comunistanno agendo con velocità. Per questa ragione il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha dato una strigliata ai sindaci chiedendo maggiore impegna per gli studi per la ricerca di nuove fonti d’acqua in ogni territorio dell’isola. Un lavoro che richiede impegno ma, a questo punto, anche estrema velocità.