Scherma il tabellone del fioretto maschile | gli avversari di Marini Macchi e Bianchi

(Di domenica 28 luglio 2024) La terza giornata dellaalle Olimpiadi di Parigi 2024 vedrà scendere in pedana i fiorettisti. Grandissima attesa in casa Italia, visto che toccherà a Tommaso, che va a caccia di una storica tripletta avendo in suo possesso il titolo mondiale e quello europeo. Ci saranno anche Filippoe Guillaume, assolutamente tra gli outsider di lusso per salire sul podio.si presenta ovviamente da numero uno dele comincerà il suo cammino dai sedicesimi contro il vincente dell’assalto tra il canadese Broszus e Schembri, rappresentante delle Isole Vergini. Il livello si alzerà sicuramente agli ottavi, dove la sfida sarà con uno tra il giapponese Shikine ed il francese Pauty. Assalto assolutamente da non sottovalutare e che deve comunque portaread un quarto di finale probabilmente contro l’americano Massialas o il giapponese Iimura.