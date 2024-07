Ritratti d’autore in musica e parole C’è Motta in piazza Bice Piacentini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Il due volte vincitore del Premio Tenco, Francesco, giovedì 1 agosto sarà a San Benedetto per esibirsi in, al paese alto. Cantautore, polistrumentista e compositore, l’artista è uno degli artisti più apprezzati e amati della nuova scenale italiana: nell’ambito di’Nel cuore, nell’anima.in’, rassegna promossa dal Comune di San Benedetto, assessorato alla cultura, con l’ Amat, con il contributo della Regione Marchee del Ministero della Cultura e il sostegno di Bim Tronto, sul palco, alle 21.30, sarà con una speciale formazione, in trio con Giorgio Maria Condemi alle chitarre e Cesare Petulicchio a batteria e percussioni. (Prevendite Amat T 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket, anche on line, biglietteria Teatro Concordia 0735 588246, tre giorni precedenti il concerto dalle ore 18 alle ore 20.