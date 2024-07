Riccione Summer Jazz festival entra nel vivo | il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Partenza con il botto per, che dopo il partecipatissimo concerto di ieri sera al palacongressi con Al di Meola Trio, e quello di stamattina all’alba, nella spiaggia Le Palme, zona 88-89 con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello e il loro suggestivo omaggio a Pino Daniele, da questa sera al 4 agosto proporrà altri nove concerti con le stelle del. In serata, alle 21 in piazzale Ceccarini, location principale del, si esibirà l’OrchestraRitmico-Sinfonica del Conservatorio Rossini di Pesaro, formata da quarantasei elementi tra allievi e professionisti, diretti dal maestro Massimiliano Rocchetta, che interpreterà ‘Mancini 100’, omaggio a Henry Mancini nel centenario della sua nascita.