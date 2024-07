Pep Guardiola dice che il Manchester City ha fatto un passo avanti nonostante la sconfitta contro il Milan

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 luglio 2024) 2024-07-28 19:12:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Pepafferma che la sua squadra, il, hameglio della prima partita,lailnella pre-stagione. I campioni della Premier League hanno perso 3-2la squadra di Serie A a New York, solo pochi giorni dopo lai campioni scozzesi del Celtic. Erling Haaland segna ancora e porta in vantaggio la sua squadra dopo essere stato individuato da Oscar Bobb. Lorenzo Colombo ha pareggiato per ile poi ha portato la squadra in vantaggio poco prima dell’intervallo. Nella ripresa James McAtee ha segnato di testa il gol del pareggio sul 2-2, ma Marco Nasti ha segnato il gol della vittoria per ildal limite dell’area.