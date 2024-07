Parigi 2024 Arnaldi | Contento di aver ritrovato il mio tennis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) “Non è stata una partita facile, ma con Fils è sempre così. Sonodiil mioe sonodilo fatto qui alle Olimpiadi. Oggi ho servito molto bene. Bisogna continuare così. È un match importante, ma bisogna dargli continuità. Ho vinto contro un giocatore in grande forma. Non ero ansioso di chiudere in due set. Stavo servendo molto bene e non gli ho dato possibilità di incidere sul mio servizio, ma avrei potuto giocare altre quattro o cinque ore. Il pubblico francese mi dà una carica aggiuntiva”. Queste le parole di Matteoal termine della sfida vinta contro Arthur Fils nel primo turno del torneo dimaschile, valido per i Giochi Olimpici di. Sullo scambio di battute a fine partita: “A fine partita ci siamo parlati a rete. Scherziamo spesso perché abbiamo giocato tanto contro.