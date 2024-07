PARI con l’AZ Lampi di Lookman De Ketelaere gol L’Atalanta impatta contro gli olandesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Nelbrillano già le stelle di Koopmeiners,e De(nella foto), protagonisti ieri pomeriggio nel primo test internazionale in Olanda, ad Alkmaar, terminato 2-2 sul campo del quotato AZ. Nell’amichevole dell’AFS Stadium applausi del pubblico di casa per l’ex Koopmeiners, impegnato nel duello in famiglia a centrocampo con il fratello minore Peer. L’atalantino è apparso già in ottima forma, positivo e sereno nonostante le voci di mercato che rimbalzano dalla sponda bianconera di Torino, con la Juventus che ha capitalizzato dalle cessioni dei suoi giovani, pronta a presentare un’offerta da almeno 45 milioni.