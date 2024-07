Parchi eolici e proteste | Nessuna speculazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) C’è un gran rumore intorno ai nuovi progetti diin Maremma presentati di recente al Mase. Ieri, in un afoso sabato di luglio, a Magliano (che rappresenta uno dei comuni interessati da questi progetti), il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore Leonardo Marras hanno incontrato i rappresentanti dei Comuni di Pitigliano, Sorano, Scansano, Manciano, Capalbio, Orbetello. "Non ci saràlegata agli impiantinel territorio di Magliano in Toscana e, più in generale, in Maremma": lo ha sottolineato con forza il governatore Eugenio Giani. "Sull’eolico vogliamo fare una mappa di zone assolutamente intangibili e di luoghi dove, invece – ha detto Giani – possono esserci margini per presentare e valutare progetti". Poi Giani prosegue.