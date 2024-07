Olimpiadi Alice Volpi in semifinale Errigo e Favaretto eliminate entrambe per 15-14

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 28 luglio 2024) Incontrerà alle 19 l’americana Kiefer. L’altratra la Harvey (Can) e la Scruggs (Usa) JESI, 28 luglio 224 –innella gara individuale del fioretto femminile in svolgimento alledi Parigi. La senese che si allena a Jesi ha battuto la tedesca Anne Sauer per 15-12 ed in precedenza per 15-11 la Lyczbinska.Ariannae Martinasconfitte ai quarti per 15-14. Lainaffronterà l’americana Kiefer mentre l’altraprevede la sfida Harvey (Can) – Scruggs (Usa). Lasi giocherà alle 19 mentre la finale per il 3° e 4° posto alle 20,50. La finalissima alle 21,45. ©riproduzione riservata L'articoloinper 15-14 proviene da Lo sport della Vallesina.