Meteo le proiezioni verso Ferragosto | siamo sotto assedio ecco cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Ormai sta per iniziare agosto, il mese "principe" per le vacanze degli italiani. Il caldo su tutto lo Stivale è rovente, a tratti insostenibile. Ma a medio-lungo termine, insomma in questo mese di agosto,ci? Per avere un'idea di come sarà il mese delle vacanze per gli italiani, stando ai modelli bisogna fare riferimento alleclimatiche a lungo termine, appunto, un tempo considerate inaffidabili e di interesse solo per appassionati e studiosi. Oggi al contrario lestagionali sono diventate strumenti scientifici validi per la valutazione climatica a lungo termine. Il Centro Europeo per le Previsionirologiche a Medio Termine (ECMWF) di Reading, nel Regno Unito, è il leader del settore in Europa ed è proprio da questo Centro che bisogna provare a trarre le indicazioni più concrete affidabili.