LIVE Arnaldi-Fils 6-4 7-6 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | l’azzurro supera il campione di Amburgo

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:14 Finisce qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 21:14 6 ACE ed un doppio fallo per il ligure, che ha servito con il 57% di prime ricavando ben l’83% di punti. 4 ACE e nessun doppio fallo per, in difficoltà con la seconda dalla quale ha ricavato soltanto la metà dei punti. 21:12 Vittoria di spessore per, che per la quinta volta su 5. Al secondo turno attende uno tra il canadese Milos Raonic ed il tedesco Dominic Koepfer. MATTEOb. ARTHUR6-4 7-6 (7). Vola via, vola via il rovescio in uscita dal servizio del transalpino. ANDIAMO MATTEO! 8-7 MATCH POINT. Il nastro respinge il rovescio di. 7-7 Incredibile. Primo doppio fallo del ligure.