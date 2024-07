Lievitano le tariffe della Tari | Amministrazione assente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024)nel mirino dell’esponente cittadino di Fratelli d’Italia, Andrea Salvatori, che ha puntato il dito verso l’aumento del quasi 10% rispetto all’anno precedente. "L’incredibile aumento che anche il nostro ente è costretto a sostenere è figlio di una mancanza di assunzione di responsabilità, in parte avuta anche dal sindaco Andrea Gentili – ha tuonato Salvatori – in sede di assemblea d’ambito territoriale, in quanto non ha espresso nessun giudizio quando c’era da parlarequestione discarica provinciale e, ancor peggio, risultandoquando c’era da prendere posizione attraverso il voto".