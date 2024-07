Italia-Repubblica Dominicana 3-1 Danesi | Nessuno ci regala niente difficoltà fanno parte del percorso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Buona la prima per la nazionalena di volley femminile, che all’esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha battuto in quattro set un’ottima(25-19 24-26 25-21 25-18). La capitana Annaha parlato alla stampa al termine del match: “È stato meno facile di quanto di aspettavamo.ci. Questa partita ci ha preparato a quello che sarà l’Olimpiade. Sono contenta della reazione che ci è stata dopo che ci hanno rimontato e battuto nel secondo set. Mi sono resa conto oggi di quanto sia importante essere la capitana. È un’esperienza bella ed emozionante, spero di dare il mio contributo sia nel tabellino che a parole. Laha giocato una grande partita. Dobbiamo ricordarci che non ci siamo solo noi. Il loro opposto ci ha dato molto fastidio e faticavamo a prenderlo in difesa. Ledella sfida.