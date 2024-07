Il Paradiso delle Signore 9 intervista a Vanessa Gravina | Umberto continuerà a mettere lo zampino tra Adelaide e Marcello Con Odile ci sarà uno scontro molto interessante

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 28 luglio 2024) L’appuntamento con “Il” è stato confermato nella prossima stagione televisiva. I nuovi episodi della soap di Raiuno andranno in onda a partire dal prossimo 9 settembre. Una stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena in particolare per il personaggio della Contessainterpretata da. Oltre a scoprire di essere stata ingannata dasul caso Hofer, nella sua vita farà capolino anche, la figlia che lei aveva creduto fosse morta dopo il parto.