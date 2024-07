Gravidanza a sorpresa? Ci sono almeno quattro metodi per rimanere incinta e non tutti lo sanno | parla l’ esperto di anatomia Adam Taylor

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Cidonne cherimaste sorprendentemente incinte. Panico,e paura. Eppure non si è arrivati alla penetrazione nel senso stretto della parola. A volte la natura fa dei giri immensi per poi rivelarsi stupefacente. Le donne hanno concepito bambini in alcuni modi sorprendenti che sembrano sfidare le leggi della biologia. Parola dell’di, il professordella Lancaster University. Come riporta il Daily Mail, il dottore spiega molto bene qualicasi che posarrecare unaindesiderata e che non. “Il sesso sicuro è fondamentale per le giovani coppie che non vogliono figli, – ha detto il professore – ma alcunipotrebbero non essere così a prova dicome si pensa. Un fattore che li unisceè la resilienza del sistema riproduttivo umano e la sua capacità di funzionare contro ogni previsione.