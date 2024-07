FOTO | MJF fa squadra con Kurt Angle per fermare i sostenitori di Will Ospreay

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024) Due settimane fa, a Dynamite, MJF ha sconfittoin un match lungo quasi un’ora, conquistando l’AEW International Championship. La scorsa settimana, durante la sua prima apparizione da campione, ha cestinato il vecchio titolo per poi presentare il nuovo American Championship, riservando anche qualche dura frecciatina a. Alleati di un certo spessore Non è la prima volta che MJF trascina una rivalità al di fuori dal ring, spesso restando nel personaggio anche in contesti differenti e proprio oggi, sulle sue pagine social, ha postato unainsieme a niente meno che, invitando i fan a smettere di supportare gli “invasori britannici”. We want YOU to stop supporting U.K. Invaders! #AmericanHero pic.twitter.com/ndQiYcTHO2— Maxwell Jacob Friedman (@TheMJF) July 27, 2024