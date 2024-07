Donna cade su sentiero | intervento del 118 a Moggiona

Leggi tutta la notizia su lortica

Il servizio di emergenza del 118 dell'Asl Tse è stato attivato alle ore 17.39 in risposta a un incidente occorso nei pressi di. Unadi 50 anni è caduta lungo un, riportando ferite che hanno richiesto l'immediato dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente diversi enti: l'elisoccorso Pegaso 2, la Misericordia di Castel San Niccolò, il soccorso alpino e i vigili del fuoco. Dopo una valutazione iniziale delle sue condizioni, laè stata trasportata in codice 2 all'ospedale di Arezzo per ulteriori accertamenti e cure mediche.