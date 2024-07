Crotone muore per la paura dopo essere stato assalito da vespe

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 28 luglio 2024) La vittima è un ingegnere di 47 anni di nazionalità ucraina che si trovava aper una vacanza con alcuni familiari. Stava trascorrendo la giornata in spiaggia quando èda uno sciame di: ha tentato disperatamente di sfuggire ai pungiglioni buttandosi in mare ma ladipunto è stata talmente forte da provocargli un infarto che lo ha ucciso. La notizia è arrivata sabato sera e inizialmente sembrava che la causa del decesso fosse uno shock anafilattico, fatto poi smentito dall'ispezione dei sanitari intervenuti sul posto che non hanno trovato traccia di punture sul suo corpo.