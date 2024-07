Crollo sulla Val Tidone | tecnici al lavoro per capire le cause dell' improvvisa voragine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Torrevecchia Pia (Pavia), 28 luglio 2024 –alper ilVal. "La SP ex SS 412 'a Val' è attualmente interrotta - il breve avvisoa Provincia di Pavia - tra la frazione Vigonzone di Torrevecchia Pia (Pv) e Valera Fratta (Lo) a causa di un cedimento stradale. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza. Seguiranno aggiornamenti". Altrettanto stringata la comunicazione del Comune di Torrevecchia Pia, che aggiunge solo "la viabilità verso sud è garantita solo fino al centro abitato di Vigonzone e all'incrocioa Cascina Piacentina". Quel che è successo poco primae 19 di ieri, sabato 27 luglio, nel trattoa Provinciale fra Vigonzone e Valera Fratta è ancora in cerca non solo di una soluzione ma anche di una spiegazione.