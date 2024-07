Come sei bella sulla bici Non scendere mai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Caro Paolo, ti scrivo un po’ all’impronta perché avevo in programma di spedire questa lettera a qualcun altro. Ma due sere fa, vedendo la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, ho capito che il destinatario potevi essere solo tu. È stato nel momento in cui la fiaccola olimpica è passata dalle mani di Zidane a quelle di Nadal, insieme a Carl Lewis, Nadia Comaneci e Serena Williams. Ho pensato subito alla tua biografia Gli anni ruggenti di Alfonsina Strada (Ediciclo Editore), la prima e unica donna ad aver preso parte al Giro d’Italia, nel 1924, recentemente uscito in una nuova edizione. Tu sai quanto ami Alfonsina, e quanto il tuo libro su di lei mi sia stato prezioso. Chissà perché, ancora, lo sport non viene considerato una piena espressione di cultura.