Cessione Salernitana le prime notizie sul successore di Iervolino

(Di domenica 28 luglio 2024) In casacontinua a tenere banco il futuro del club. La squadra è reduce dall’amara retronel campionato di Serie B e il futuro è sempre più incerto. Come anticipato da tempo dalla redazione di CalcioWeb il presidente Daniloè in trattativa per ladel club. Il numero uno del club considera agli sgoccioli il percorso in granata e la prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per la. I dettagli sul futuro Secondo le ultimedall’ambienteè sempre viva la pista di un gruppo di imprenditori italiani che hanno mostrato interesse concreto per rilevare il club. Un’altra soluzione è quella che arriva dagli Emirati Arabi: la trattativa sarebbe seguita per conto del presidente da un noto avvocato salernitano. L'articolo, lesuldiCalcioWeb.