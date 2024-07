Calendario tennis oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 28 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Ledi Parigisono scattate ieri per quanto riguarda il: una giornata difficile, con tanta pia che non ha permesso lo svolgimento di nessun match nei campi all’aperto.che quindi è decisamente congestionato con tanti primi turni slittati ae una serie diche saranno in campo. Scenderà sicuramente in campo Lorenzo Musetti che, dopo la cavalcata di Umago, esordirà contro Gael Monfils come quarto match sul Suzanne Lenglen. Una serie di azzurri saranno poi sparsi nei campi secondari: Lucia Bronzetti che affronterà Donna Vekic sul Campo 14 che ospiterà anche gli incontri di Sara Errani contro Qinwen Zheng e Matteo Arnaldi contro Arthur Fils. Luciano Darderi debutterà contro Tommy Paul sul Campo 7, Elisabetta Cocciaretto contro Diana Shnaider sul Campo 8.