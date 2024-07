Calcio La San Marco Avenza del ds Panizzi è attiva sul mercato Cristiani e Torcigliani puntellano la difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) La Sanha rinforzato lacon due giocatori fisicamente prestanti come Omare Leonardo. Il primo, classe 1996, lo scorso anno è stato capitano della Torres Sarzanese e vanta trascorsi in diverse società liguri e toscane con anche un’esperienza all’estero a Malta. Proprio dall’estero, invece, rientra il classe 1996che ha studiato e giocato negli ultimi 4 anni in America. Prima di partire per gli States aveva militato in serie D col Ghiviborgo. "A parte i 5/6 confermati la squadra è totalmente nuova – specifica il ds Gabriele– e l’amalgama in questi casi non è mai semplice da trovare. Anche se sono giocatori forti ci vorrà tanto lavoro e pazienza. Da parte mia c’è stata la volontà e la necessità di porre rimedio agli errori commessi nella passata stagione.