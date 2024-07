Caccia all' erede di Toti Dal medico fino a Scajola jr | poker di nomi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024)all'di Giovanni. Se molti pensavano che il candidato naturale a succedergli fosse il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi, già in passato fra i papabili per la presidenza della Liguria, dovranno ricredersi. A dichiararsi indisponibile per la partita è proprio l'esponente del Carroccio, che in un'intervista al Corriere della Sera, spiega come in questo momento particolare serva «un nome fuori dai partiti o il destino è già scritto». Un avvertimento non del tutto casuale da parte del coordinatore regionale della Lega. La coalizione di centrodestra, in queste ore difficili, infatti, sembra propendere per mettere in soffitta le pretese dei singoli e puntare, al contrario, su un profilo «civico», in grado di garantire la massima unità della coalizione. Dopo quanto accaduto, non possono essere commessi passi falsi.