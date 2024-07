Un po' di verità sul panino iper calorico di Elvis Presley che lo ha fatto volare fino in Colorado

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 27 luglio 2024) Altro che buongustaio, il re del rock era un inguaribile goloso, con un certo fetish per il junk food. Burro d’arachidi, bacon e banane, tutto all’interno di due fette di pane, cotto alla piastra oppure fritto. Parola d'ordine: abbondanza, si dice usasse quasi un barattolo intero di burro di noccioline. Ecco ildi, il mitico sandwichpassato alla storia che, secondo la leggenda, avrebbe rappresentato l’unico pasto dell’artista per ben sei settimane. Pane, burro d'arachidi, bacon e banane e Perrier Si tratta, in realtà, di una re-interpretazione del Fool’s Gold, ilnato a Denver a cuinon sapeva proprio resistere,con burro d'arachidi, confettura d'uva e bacon.