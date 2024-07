Tennis | rinviato il doppio d’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini a Parigi 2024 imperversa la pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Non giocheranno oggi il loro. Le due azzurre, programmate contro la coppia neozelandese formata da Erin Routliffe e Lulu Sun, dovranno aspettare ancora un giorno per debuttare dalle parti del Roland Garros in versione Olimpiadi di. Laha messo in ginocchio il programma, anche se per fortuna non dovrebbe farlo ancora nelle prossime giornate. Le due italiane erano programmate come quarto match sul campo 11, ma l’acqua mai ha dato tregua.comincia male, ma chiude in due set contro Bogdan e approda al 2° turno delle Olimpiadi La fortuna diè che ha almeno potuto giocare in singolare sul Court Suzanne Lenglen, dotato di tetto: per lei vittorie per 7-5 6-3 contro la rumena Ana Bogdan.