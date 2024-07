Quanto valgono le medaglie delle Olimpiadi 2024 E come fa a esserci dentro un pezzo di Torre Eiffel

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024) Oro, argento e bronzo. Nel linguaggio quotidiano la metonimia prevale, facendo quasi dimenticare che le tre parole, oltre che primo, secondo e terzo posto, sono i nomi dei tre metalli usati per le. Metalli che, oltre a materializzare la gioia che un podio olimpico porta con sé, hanno un valore economico che potrebbe essere di poco conto per gli oltre 10 mila atleti che nei prossimi giorni si sfideranno (per conoscere date e orari di ciascuna competizione si può consultare il programma completo) per ottenerne almeno una, ma certamente non è trascurabile, soprattutto in un periodo storico in cui il valore dei metalli ha subito un rialzo significativo.