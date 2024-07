Piateda auto e camion si scontrano sulla Ss 38 | feriti una donna e un uomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024)(Sondrio) – I fine settimana sono sempre da bollino rossostrade della Valtellina, complice l’aumento di traffico da fuori provincia. Questa mattina alle 9SS 38 a, in località Fiorenza, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrati una Fiat Panda e un. Due le persone coinvolte nel sinistro, una 44enne e un 73enne che sono stati soccorsi in codice giallo (media gravità). Sono stati portati all’ospedale di Sondrio. Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. L’incidente ha provocato lunghe code e incolonnamentiStatale. L’invito è sempre alla prudenza su una rete viaria che deve sopportare carichi di traffico enormi.