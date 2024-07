Pari tra Atalanta e AZ Alkmaar 2-2 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Partita speciale ad, si affrontano i fratelli Koopmeiners ma soprattuttoe AZ. Le due formazioni non vanno oltre il(2-2) in una sfida combattutissima. Le reti di Parrott e Zeefuik rispondono all’autorete di Wolfe e al gol di De Ketelaere. Nel primo tempo subito ritmi da match di cartello e ben due gol annullati per fuorigioco: uno a Parrott per gli olandesi e uno a Lookman per i bergamaschi. Tante le occasioni per la Dea, che però spreca il più delle volte sbagliando clamorosamente il gol del vantaggio, prima con Ruggeri e Scamacca, poi con lo stesso Lookman. Al 28? l’ex Spezia Zoet compie un miracolo sull’ex di giornata Koopmeiners, mentre al 35? ecco il vantaggio AZ: cross sublime di Wolfe e grande incornata di Parrott, imprendibile per Carnesecchi. Nel finale ancora decisivo Zoet su Ruggeri. Ancora più vivace il secondo tempo, ritmi altissimi.