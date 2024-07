Pallamano | la Danimarca batte la Francia a Parigi 2024 Sorridono Egitto e Spagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Non poteva che cominciare con il botto il torneo dimaschile alle Olimpiadi di. All’Arena Paris Sud 6 infatti in occasione del primo turno della fase preliminare del raggruppamento B si sono sfidate le finaliste di Tokyo 2020, ovvero, in una partita che questa volta ha dato ragione ai nordici. Un match davvero di grande carattere quello della compagine danese che, nella fattispecie, ha regolato i padroni di casa per 37-29 cambiando sensibilmente passo nella seconda frazione. Dopo un primo tempo terminato con un vantaggio di misura (18-17), la squadra che ha conquistato l’argento nella scorsa edizione dei Giochi è salita in cattedra nei successivi trenta minuti, sfruttando soprattutto un grande inizio che l’ha portata a chiudere i conti con 19-12, portando lo scarto totale ad otto punti.